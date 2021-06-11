Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

TFF ile kulüpler arasında yabancı savaşı süredursun, Fenerbahçe yerli kalitesini yukarı çekmek için gaza basmış durumda. Kadrosunda Altay, Serdar, Caner, Ozan, İrfan, Mesut gibi önemli Türk yıldızlar olan sarı lacivertliler transfer önceliğini yine yerli isimlere verdi. Sözleşmesi olan 17 lejyonerin çoğuyla yolları ayırma çabasında olan yönetim, geleceğin yıldızlarıyla yakın temasta. Geçen sezon en çok yerli oyuncu oynatan ikinci takım durumundaki Fenerbahçe’de bu operasyonun başında bizzat Başkan Ali Koç bulunuyor.

Dengeler değişecek

A millî oyuncular Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman’la yakından ilgilenen Fenerbahçe’nin listesinde Ümit Millî Takım’dan da çok sayıda isim var. Antalyaporlu Bünyamin Balcı ile Gökdeniz Bayrakdar, Altınordu’dan Enis Destan ve Burak İnce, Bursa’dan Burak Kapacak, Batuhan Kör, Keçiörengücü’nden Barış Alper Yılmaz ve Kasımpaşa’yla sözleşmesi biten Çağtay Kurukalıp sarı lacivertlilerin temasta olduğu oyuncular. Hedef ilk on birdeki yerli sayısını artırmak ve maliyetleri düşürmek.

PROGRAM NETLEŞMEDİ

Zaman daralıyor

Emre Belözoğlu ayrılığı sonrası F.Bahçe’de hoca belirsizliği sürerken yeni sezon yapılanması da askıda. Gidecekler, gelecekler, takımın kamp programı netleşmiş değil. Gecikmenin özellikle transferde ekstra mali yüke ve hayal kırıklıklarına yol açmasından endişe ediliyor.

