Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 için ülkesi Slovakya’nın millî takım kampında yer alan Marek Hamsik, bordo mavili formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. Daha önce Trabzonspor forması giyen Slovak futbolcular Kucka, Durica ve Hubocan ile Karadeniz ekibindeki atmoseri sorduğunu ve duydukları sonrasında heyecanlandığını belirten Hamsik, “Şehir, stadyum ve taraftarların oluşturduğu atmosfere dair çok güzel şeyler duydum” ifadelerini kullandı.

Çok sıkı çalışacağız

Önümüzdeki sezonun harika bir şekilde geçeceğine inandığını söyleyen Hamsik “Bunun olması için çok sıkı çalışacağız. Bordo-mavinin en güzel renkler olduğunu düşünüyorum ve en kısa zamanda görüşmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı. Napoli’de ateşli taraftarlarla oynamaya alışkın olan Hamsik, Çin’de geçirdiği dönemin ardından bu tarz atmosferleri özlediğini de sözlerine eklerken “Yeni takımımla birlikte sahaya çıkayı iple çekiyorum” dedi.