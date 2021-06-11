Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yaklaşan seçimler öncesi adaylardan İbrahim Özdemir gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Özdemir, sarı kırmızılıların yaşadığı problemleri aşmak için çok nitelikli ekip kurduğunun altını çizerken sözlerine şöyle devam etti “İş hayatlarında ve özel hayatlarında çok önemli görevler üstlenmiş ve bunları başarıyla yerine getirmiş isimleri bir araya toplamak için üç yılı aşkın bir zamandır çalışıyoruz. Görevleri işlerini en iyi yapacak isimlere teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Transfer disiplini şart

Camianın son zamanlarda bölündüğünün altını çizen Özdemir, “Maalesef Galatasaray son yıllarda örflerini, âdetlerini kaybetti. Bunları yeniden kazandıracağız. Birleşmeyi sandıkta sağlayacağız. Kardeşlik, ağabeylik, sevgi ortamı yeniden gelecek. Omuz atlamalar, atışmalar olmaması için göreve talibiz” dedi. Mali giderlerin en büyük kaleminin yanlış transfer politikaları olduğunu belirten Özdemir “Son 20-25 yıldır har vurup harman savrulmuş. Transfer disiplini getireceğiz” diye konuştu.

Buhar olan paralar…

Dış transferde yaş sınırını 27 olarak belirlediklerini de sözlerine ekleyen Özdemir şöyle devam etti: “Hele ki yakın geçmişte buhar olan 50-60 milyon dolar var, Gomis’e verilmeyen 500 bin dolar yüzünden. Falcao’nun hiçbir katkı vermeden, yılda 10 maç oynayarak kazandığı para ortada. Son dakika yapılan Diagne transferinde verilen bonservis bedeli de... Biz bu hataları yapmayacağız, tribüne oynayıp Galatasaray’ın parasını saçmayacağız. Biz seçilmezsek de bütün gücümüzle yönetime destek olacağız…”

Önceliğimiz Fatih Terim

İbrahim Özdemir merek edilen Fatih Terim konusu için “Fatih Terim Galatasaray’a başarılar getirmiş önemli bir üyemiz. Planımız ilk olarak Hoca’mızla görüşmek. Olmadığı takdirde hızlıca reaksiyon alacağımız planlarımız da hazır. Ayrıca sözleşmesi biten oyuncuları da inceleyeceğiz. Daha uygun şartlarda, daha genç isimler de var listemizde. Eğer onların bize daha fazla katkı vereceğine karar verirsek adım atacağız” dedi.

Makete milyonlar gitti

“Gayrimenkuller Galatasaray’ın en önemli konusu. Ali Sami Yen’i yıkıp yapacağız denen dönemdeki makete verilen 15 milyon doları herkes hatırlıyor. O paraların nereye gittiği belli değil. Ben bunu yaşatmam.”

Bir kuruş harcamadan

“Projeleri çok dikkatli hazırlayacağız. Florya, Kemerburgaz, otelimiz bunlar çok önemli değerler. Bu varlıkları satmadan, uzun yıllar gelir getirecek ve mümkünse kasamızdan bir kuruş çıkmadan inşa edilecek hâle getireceğiz.”

Seçime herkes gelsin

“G.Saray’da yaklaşık 8.500 üye var oy kullanabilecek. Böyle bir zamanda bir günlerini ayırmazlarsa ne zaman ayıracaklar? Hepsine yalvarıyorum gelin, oy kullanın. Biz çok çalıştık, çalışıyoruz, herkese ulaşıyoruz.”

Parayla yayın ayıp

“Sandık sonuçlarını şimdiden tahmin etmek niyet okumak olur. GS TV’ye çıkmak için 500 bin lira talep edilmesi çok çirkin. Ancak bir adayın ‘O zaman alın şu kadar parayı, hibe ediyorum’ demesi de şık değil.”