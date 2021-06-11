A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. TSİ 21.50'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmazken her iki takımın ilk 11’leri de belli oldu:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

 

Heyecanlı bekleyiş sürüyor: Türk taraftarlar stada alındı Heyecanlı bekleyiş sürüyor: Türk taraftarlar stada alındı EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlıları 3 bin Türk taraftar destekleyecek.

EURO 2020'de değişen elle oynama kuralı uygulanacak EURO 2020'de değişen elle oynama kuralı uygulanacak UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından değiştirilen elle oynama kuralı, EURO 2020 turnuvasında uygulanacağı duyuruldu.