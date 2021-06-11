Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. TSİ 21.50'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmazken her iki takımın ilk 11’leri de belli oldu:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

Heyecanlı bekleyiş sürüyor: Türk taraftarlar stada alındı EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlıları 3 bin Türk taraftar destekleyecek.

EURO 2020'de değişen elle oynama kuralı uygulanacak UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından değiştirilen elle oynama kuralı, EURO 2020 turnuvasında uygulanacağı duyuruldu.