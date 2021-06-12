Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş yönetimi Rachid Ghezzal'ın tekrar kiralanması için Leicester City ile yaptığı görüşmeden olumsuz sonuç almıştı. Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturmaya hazırlanırken siyah beyazlılar Cezayirli oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam edebileceğini belirten Ghezzal ücret konusunda anlaşmaya yakın. Ancak Cezayirli oyuncunun Beşiktaş'a yeniden imza atmak için yönetimden tek bir isteği var: Sergen Yalçın...

İlk sorusu ‘Hoca’

Yıldız oyuncu Beşiktaş'ta devam etmek için Sergen Yalçın'ın takımda kalması gerektiğini şart koydu. Sergen Hoca'nın kendisine özgürlük verdiğini ve öz güven aşıladığını sıkça dile getiren Ghezzal'ın Beşiktaşlı yetkililere Sergen Hoca'nın durumunu sorduğu, takımın başında kalması hâlinde kendisi için en büyük soru işaretinin ortadan kalkacağını belirttiği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da yönetimden Ghezzal'ın mutlaka takımda tutulmasını istediği biliniyor.

İlk görüşme haftaya

Leicester City, Rachid Ghezzal'ın 2,3 milyon avroluk yıllık ücretinin tamamının karşılanmasını talep etmişti. Bu rakamı fazla bulan siyah beyazlılar önümüzdeki hafta İngiliz ekibiyle tekrar masaya oturarak transferi bitirmeye çalışacak.