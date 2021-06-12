Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Kadrosunda önemli bir rotasyon planlayan Fenerbahçe, kesinlikle göndermek istemese de Ozan Tufan’la yol ayrımına gelebilir. Daha önce Premier Lig’in kapısından dönen millî yıldız, Euro 2020 sonrası sarı lacivertlilere veda edebilir. Fenerbahçe’de mutlu olsa da Avrupa hayalin gizlemeyen, özellikle de Premier Lig’i isteyen Ozan’ı uzun süredir takip eden dev ekipler turnuva performansına göre tekliflerini masaya koyacak.

Tekliflere açık

İngiltere dışında, İtalya ve İspanya’dan da talipleri olan Ozan Tufan için şu ana kadar Fenerbahçe’ye gelen resmi teklif yok. 26 yaşındaki millî yıldız için nabız yoklayan Avrupalılar, şimdilik 10 milyon avro civarı rakamlar telaffuz ediyor. Ancak F.Bahçe’nin Ozan için beklentisi çok açık. Sarı lacivertliler, 20 milyon avroluk serbest kalma ücretinin altına düşmek istemiyor. Tabii bonuslu teklifler bu duruşu değiştirebilir.

ADA SEVDASI

Crystal Palace’ın kapısından dönen Ozan Tufan, başta Lazio olmak üzere başka ülkelerden teklif alsa da Premier Lig’e gitmek istiyor. Millî yıldız için, Everton, Crystal Palace ve Southampton’ın devrede olduğu belirtiliyor.

BAŞKAN DEVREDE

Fener'de favori Lucien Favre

∂ Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lucien Favre’yle yaptığı görüşme sonrası karar aşamasında. 63 yaşındaki İsviçreli, yıllık 4,5 milyon avro talep etti ve istediği transferlerin yapılmasını şart koştu. Bizzat Başkan Ali Koç’un ilgilendiği bu konudan sonuç çıkmazsa, Marco Silva’yla masaya oturulması bekleniyor.