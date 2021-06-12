Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'ye İtalya mağlubiyeti ile başladı. En iyi dört grup üçüncüsünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada gözler kalan maçlara çevrildi. Bu akşam oynanacak olan Galler - İsviçre maçından çıkacak sonuç, Milliler için büyük önem arz ediyor.

BERABERLİK İŞİMİZE YARAYACAK

Türkiye'nin grubunda İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Galler ile İsviçre'nin berabere kalması, bizim en çok işimize yarayan sonuç olacak. En iyi dört grup üçüncüsünün bir üst tura yükselecek olması ise her bir puanın hatta tek bir golün bile altın değerinde olabileceğini gösteriyor. Bu durumda İtalya karşısında aldığımız 3-0'lık yenilginin averajımıza eksi olarak dönüşünü de düzeltmek zorundayız.

BİR GOLÜN BİLE ÖNEMİ VAR

A Milli Takım, Galler karşısına 'mutlak galibiyet' parolası ile çıkacak. Galler maçında alınacak kötü bir sonuç ise tur ümitlerimizin azalmasına neden olabilir. Grubu üçüncü bitirdiğimiz takdirde averaja bakılacak, diğer gruplardaki takımlardan kötü olursa şampiyona defteri erken kapanacak. Kalan iki maçımızı kazansak bile gruptan çıkamama ihtimalimiz var.

Kötü başladık ama sen geri dönersin Ay yıldızlı ekibimiz şaşırtıcı derecede tutuk oynadığı maçta Merih'in kendi kalesine golüyle geri düştü. Immobile ve Insigne yaramıza tuz biber ekti. Ama henüz bitti demedik.

EURO 2020 A GRUBU KALAN MAÇLAR

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları ve EURO 2020 A Grubu fikstürü:

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)