Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gervinho ve Bruno Peres’in ardından Trabzonspor’un üçüncü transferi olarak kayıtlara geçen Marek Hamsik, o süreci anlattı. Şu anda EURO 2020 için Slovakya Millî Takımı kampında bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu bordo mavili takıma transferini anlattı: Süreç çok hızlı gelişti. Trabzonspor, bana büyük bir ilgi gösterdi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar. Teknik direktör Abdullah Avcı da benimle çok yakından ilgilendi. Dolayısıyla şimdi tamamen millî takıma odaklanabiliyorum" dedi.

SAHNEYE ÇIKIYOR

Trabzonspor’un iki yıllık anlaşma yaptığı Marek Hamsik’in de formasını giydiği Slovakya, EURO 2020’de ilk maçını yarın 19.00'da Polonya ile yapacak. Bordo mavili taraftarların sabırsızlıkla beklediği mücadele TRT 1 ekranlarında olacak.