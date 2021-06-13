Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da 19 Haziran’da yapılacak seçim öncesi adaylar çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Koltuğa talip olan isimlerden Metin Öztürk dün basın mensuplarıyla bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk seçildiği takdirde 2022 yılının mayıs ayında tekrar seçime gidip güven oylaması yapacağını vaat ederken sözlerine şöyle devam etti: Galatasaray son 2 yılda özellikle mahkeme köşelerinde çok hırpalandı. Kulübü mahkeme kapılarından kurtarıp fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Üç yıllığına geliyoruz ama biz bir yıl sonra 28 Mayıs 2022'de seçim yapıp, güvenoyu alacağız. Çok başarılı olsak da büyük bir yüzdeyle gelsek de o seçim olacak.

Terim işbaşı yapacak

Öztürk, sarı kırmızılı camianın en çok merak ettiği konuların başında yer alan teknik direktörlük görevini kimin sürdüreceğiyle ilgili olarak ise “19 Haziran’da seçilirsek 20 Haziran sabahı Fatih Hoca’mız iş başı yapıyor. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi için transferlerimizi noktalayacağız ve hemen takıma dahil edeceğiz. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi müziğini taraftarımıza dinleteceğiz. Artık bizim aile olmamız, mahkeme kapısından kurtulmamız lazım. Eğer 28 Mayıs 2022’de seçime gideceğinizi taahhüt etmezseniz birileri üyeler üzerinden tartışma yaşanacak, ibra-ibrasızlık kavgalarına gireceğiz. Bu kavgalara girmeye gerek yok” diye konuştu.

Daha iyi bir Galatasaray devrediyoruz, mutluyuz

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, divan kurulu toplantısında konuştu. 2018’den bu yana görevde olduklarını belirten Günay “Vedalar zor. Bizim için için duygusal bir süreç yaşıyoruz. Galatasaray’a veda etmiyoruz, büyük hizmet etmenin onuru, gurur ve şerefini yaşıyoruz. Biz daha iyi bir Galatasaray’ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Fatih Terim hocamız olmak üzere bütün antrenör, teknik kadro, sporcularımız hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim dönemimiz hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedi. Bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

GALATASARAY’IN BORCU

2 milyar 162 milyon TL

∂ Galatasaray’ın divan kurulu toplantısı dün gerçekleşirken mali yapıyla ilgili sunum da yapıldı. Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon TL olduğunu açıkladı.