Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray başkan adaylarında Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir, Galatasaray Derneği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında buluştu. Sadece Yiğit Şardan’ın katılmadığı yayında dört isim de önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ortak paydası, başkanlığa G.Saray'ın geleceği için aday olduklarını söylemeleriydi.

Borçları altı yılda sıfırlarız

‘’Denetim iyi çalışmadığı ve borçlar ötelendiği için yönetilemeyecek hale geldik. Maliyetleri azaltıp, başarıyı en yüksek seviyede tutup, altı yılda borçları sıfırlamayı hedefliyoruz. Ben altı sene için geliyorum ancak kaos ortamını yenmek için önümüzdeki sene güvenoyu seçimi yapacağız. 19 Haziran'da seçildiğimizde, 20 Haziran'da Fatih Terim hocamızı göreve çağıracağız. Şu anda onun bıraktığı liste üzerinden transfer ve diğer konular gidiyor.’’

Camiada birlik sağlanmalı

"Galatasaraylıların birbiriyle olan kavgaları, omuz atmalar, kavgalar beni çok yordu. Geleceğimiz için birliğin ve beraberliğin sağlanması lazım. Galatasaray'ın TFF'de temsil edilmediğini görüyorum. Bunu düşünüp, üyelerin sandığa o şekilde gitmesi lazım. Fatih Terim’den şunu rica ediyorum avukatı Burak Bey’in listesinde kendisi açıklasın destek veriyor mu? Altyapılara yönelip Ajax, Benfica, Porto modelini Galatasaray'a monte etmeliyiz.’’

HOCA SELÇUK İNAN

Aslan sezonu açıyor

∂ Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına bu sabah başlıyor. Sözleşmesi biten Teknik Direktör Fatih Terim yeni başkanın seçilmesini beklerken takımın başında Selçuk İnan yer alacak.

İdeal bir başkan olacağım

‘’G.Saray'ın geleceği için bir yola çıktık. Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz. Çok genç yaşta futbol şubesinde çalıştım. Futbolun dinamiklerini çok iyi biliyorum. Galatasaray'ın oyun felsefeleri ve stratejileri olmalı. Gelen teknik direktörler ve oyuncular ona göre gelmeli. Gelen her teknik direktör, kafasındaki stratejiyi uyguluyor. Çok para harcamak, başarı getirmez. Galatasaray bundan sonra zarar edemez. Görev bize verilirse, en ideal başkanlığını yapacağım.’’

Kulübü düzlüğe çıkaracağız

"Galatasaray'ı yeniden düzlüğe çıkarmak için sorumluluk almaya karar verdik. Yapacağımız ilk işlerden birisi yönetimlerin önünü açmak için yeni bir tüzük komitesi kurmak. Sıkıntılarımız ciddi. Sistem eksikliği var. Köklü bir değişiklik lazım. Futbol şubesi, gider merkezi yerine gelir merkezi olmalı. Bunun için kendi değerlerini çıkarıp pazarlamalı. Altyapıda teknolojiden faydalanmak, scoutingi ve altyapı hocalarını eğitip donatmak lazım.’’