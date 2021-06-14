Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. A Milli Takımın ve Milan'ın başarılı futbolcusu, İtalyan ekibiyle henüz sözleşme uzatmadı. 2020 Avrupa Şampiyonası için milli takımla Bakü'de bulunan yıldız oyuncu gelen teklifleri değerlendiriyor.

SON TALİP İSPANYA'DAN

Çalhanoğlu, yeni sözleşme tekliflerini değerlendirme aşamasında. Şu anda 'serbest oyuncu' statüsünde bulunan milli yıldız, başka bir kulübe bedelsiz olarak katılabilir.

Daha önce Serie A ve Premier Lig'den dev ekiplerin talip olduğu söylenen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na son talip İspanya'dan geldi. Diego Simeone yönetiminde LaLiga şampiyonu olan Atletİco Madrid, milli yıldıza teklifte bulundu.

YILLIK 3 MİLYON NET TEKLİF

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre; Milan'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu için yıllık 3 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus teklif edildi.

Milan ise Hakan Çalhanoğlu'na yeni kontrat görüşmelerinde 4 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Haberde yer alan bilgilere göre, İspanya'ya taşınmayı düşünmeyen Hakan, İtalya'da kalarak teklifleri değerlendirmek istiyor.

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