Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük umutlarla EURO 2020’ye giden ancak İtalya maçında sahada dökülen millî takım, artık gözünü Galler maçına çevirdi. Üç gündür Bakü’de çalışmalarını sürdüren ay yıldızlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, hem İtalya maçındaki hatalarını hem de Galler karşısında neler yapmaları gerektiğini ezberletiyor. İlk maçta skordan çok, yavaş ve kötü futbolun kendisini üzdüğünü söyleyen Güneş “Yürüyerek futbol oynanmaz, yürüyerek gol atılmaz. Hızlı ve coşkulu oynayın, tutkunuzu sahaya yansıtın” ifadelerini kullandı.

İdmanda büyük ders

Güneş, önceki gün idmanda yaptırdığı ilginç çalışmayla da ne demek istediğini bütün takıma gösterdi. Oyuncularına koşmayı yasaklayan Güneş, çift kale maçta “Yürüyerek gol atacaksınız” talimatını verdi. Futbolcuların zaman zaman topu yakalamak için koşmaya çalışmasına dikkati çeken Güneş “Sizin İtalya maçındaki hâliniz böyleydi. Demek ki koşmadan topu bile ayağınızda tutamıyorsunuz. Daha fazla mücadele, daha fazla yardımlaşma istiyorum. Galler maçında yeniden kendi kimliğimize döneceğimize inanıyorum” dedi.

Kadroda değişiklikler

Galler’in kanatları etkili kullandığının altını çizen Şenol Hoca “Ancak hücuma kalktıklarında geride açıklar veriyorlar. Hızlı hücumlarla savunmalarını dengesiz yakalamamız lazım” dedi. Kadroda da en az üç değişiklik yapmayı düşünen tecrübeli teknik adam, takımın kanatlarını değiştirecek. İrfan Can ve Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı ile Kenan Karaman’ın yerine ilk on bire monte edilecek. Hakan Çalhanoğlu’nu 10 numaraya çekecek olan Güneş, Okay’ın yerine ise Taylan’ı düşünüyor. Güneş, Merih’in yerine de Ozan Kabak’a forma verebilir.

Türkleri susturmak istiyoruz

Galler’in orta saha oyuncusu Joe Morrell, Türkiye maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Independent gazetesinde yayınlanan röportajda Joe Morrell, Bakü’de Türk taraftarların yoğunlukta olacağını fakat böyle ortamlara alışık olduklarını söyledi. Morrel “Stadyumda çok sayıda Türk taraftarlar olacaktır. Ancak bu Türkiye’yi strese de sokabilir. Bu bizim için deplasman maçı gibi olabilir. Tribünleri susturmak istiyoruz ve bunun için en iyi yol gol atmaktır” diye konuştu.

TÜRK TARAFTARLARDAN

Bakü’ye akın var

∂ Millî takım, Bakü’de oynayacağı karşılaşmalarda âdeta evinde oynayacak. Azerbaycanlı futbolseverlerin yanı sıra çok sayıda Türk taraftar da maçta tribündeki yerini alacak. Bakü’ye uçak biletlerinin günler öncesinden tükendiği, ek seferler konulabileceği öğrenildi. Türk vatandaşları iki gün önceden alınmış PCR testleri ve yeni çipli kimliklerle Bakü’ye seyahat edebiliyor.

Sahne Cengiz’in

En büyük koz

∂ İtalya maçında ikinci yarıda oyuna girdikten sonra takıma hareketlilik kazandıran Cengiz Ünder, Galler karşılaşmasında Şenol Güneş’in en büyük kozu olacak. Rakip takım analizlerini tamamlayan Şenol Hoca, kanatlardan hızlı akınlar geliştirmeleri gerektiğini oyuncularına anlatırken bu konuda etkili bir isim olan Cengiz Ünder’e de ‘Hazır ol’ talimatını verdi.

Bu sefer farklı

∂ Turnuva öncesi “Bu sezon fazla forma şansı bulamasam da ben Cengiz Ünder’im, kazanmak için elimden geleni yaparım” sözleriyle hırsını ortaya koyan Cengiz, Galler maçını iple çekiyor. Millî takımın diğer iki maçı da kazanarak yoluna devam edeceğine inandığını söyleyen Cengiz “Bu defa sahada İtalya maçından çok farklı bir millî takım olacak” diye konuştu.