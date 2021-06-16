Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020’de Galler ile Bakü’de yapacağımız maç öncesi söz A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’teydi: Öncelikle misafirperverlikten çok memnunuz ve buradaki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İlk maç skor ve oyun açısından olumsuzdu. Son maçta İtalya ne kadar üstünse, biz de o kadar kötüydük. Oyun planı olarak da eksiktik ve bunun sorumlusu benim. Geçmişe takılmak yerine, yarınları düşüneceğiz. Galler 2016’da yarı final oynayan bir takım. Onların da bizim de kazanmaya ihtiyacımız var.

Onları geçmeliyiz

FIFA sıralamasına baktığımız zaman İtalya 7, İsviçre 13 ve Galler 17. sırada. Biz de 29. sıradayız. Hepsinin gerisindeyiz. Geçmek istiyoruz. Galler son yıllarda iyi bir çıkış yakalayan, iyi savunma yapabilen ve uzun topları iyi kullanan bir takım. Gol sayısı düşük olsa da skor alabilen bir ekip. Bizim de kâğıt üzerinde onlara yakın bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Galler de final olacak, İsviçre maçı da final olacak bizim için. İsviçre ve Galler’in kendine has oyun yapıları var. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.

HAYDİ ÇOCUKLAR!

İhtimal hesapları

∂ Ve bu gece gruptaki şansımız açısından ‘ya tamam ya devam’ özelliğinde bir maça çıkıyoruz. Rakibimiz Galler. İlk maçında İsviçre’den puan alan ve takım oyununa ağırlık veren bir ekip. Üç ihtimalli mücadelede galibiyet gruptan çıkmamız adına çok önemli bir anahtar. İsviçre’nin İtalya’ya mağlup olması durumunda bize son maçta İsviçre karşısında bir puan bile gruptan çıkmamız adına yeterli olacak.

İsviçre ile final olabilir

∂ Hiç istemediğimiz ve aklımızdan geçirmediğimiz beraberlik durumunda ise pazar günü oynayacağımız İsviçre mücadelesi yine final özelliği taşıyacak. O maçı kazanmaktan başka çaremiz kalmayacak. Muhtemel bir mağlubiyette ise rakiplerin maçlarına bakmaksızın turnuvaya erkenden ‘elveda’ diyebiliriz. Bu sebeple ay yıldızlı takımın bugünkü Galler mücadelesinde gerçek kimliğini gösteren ve galip getirecek bir oyun bekliyoruz.