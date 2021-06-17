Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Michael Frey, Belçika takımlarından Antwerp'e transfer oldu.

Transfere ilişkin Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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