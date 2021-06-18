Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sarı kırmızılı kulüpte bir yandan seçim telaşı yaşanırken diğer taraftan mevcut yönetim giderayak transferlere imza atıyor. Sebebi de Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı kuralı konusundaki kararının netlik kazanmış olması. Şu anda kadrosunda 12 yabancı bulunan ve bunlardan bazılarını göndermek için uğraş veren Galatasaray’da yeni yönetim de mecburen yerli isimlere ağırlık vermek durumunda kalacak. Çünkü sadece sekizinin aynı anda sahada olma durumu milyon avroların kulübeye saçılması anlamına gelecek.

Arda beklemede

Zaten yabancı kuralındaki indirimi dikkate alarak yerli isimlere ağırlık verip Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile anlaşan Cimbom, önceki gece de iç transferde Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile mukavele uzatmıştı. Bu isimlere sözleşmesi biten Emre Akbaba da eklenecek. Ki, oyuncu ile ön görüşmeler yapılmış ve Akbaba da avrodan TL’ye geçip indirimi (Yıllık 7,5 milyon TL) kabul etmişti. Yerli pazarında soru işaretli bir diğer isim ise Arda Turan. Beklemede olan Turan, yeni yönetimin Fatih Terim ile anlaşması durumunda imzayı atacak.