Formula 1 heyecanı Fransa'da devam edecek.
Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
VERSTAPPEN LİDER KONUMA
Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101
3. Sergio Perez (Meksika): 69
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66
5. Charles Leclerc (Monako): 52
Takımlar klasmanı
1. Red Bull: 174
2. Mercedes: 148
3. Ferrari: 94
4. McLaren: 92
5. AlphaTauri: 39
Formula 1’de sezonun 5. yarışının galibi Max Verstappen Monaco'da gerçekleştirilen Formula 1’de, sezonun 5. yarışında finali göğüsleyen Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Formula 1'de bir sıradaki durak Monaco Formula 1 Dünya Şampiyonası, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek.