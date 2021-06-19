Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptığı sohbet toplantılarında “Bütün sorumluluk benim” diyen Şenol Hoca “Çoğunuzun yaşı genç ve daha çok turnuvalar göreceksiniz. İki maç kaybettik, beklentileri karşılayamadık ama kendimizi kaybetmememiz lazım” dedi.

Getiren de sizsiniz

∂ Oyuncularına “Yenildiğimizde değil, vazgeçtiğimizde biteriz” diye seslenen Şenol Hoca “Şimdi hep beraber ayağa kalkmamız lazım. Aslında burada büyük işler başarabilirdik. Bu takımı buraya getiren de sizsiziniz. Daha önünüzde gidecek çok turnuva var. Türk halkını mutsuz ettik. İsviçre’yi yenerek taraftarımızdan özür dileyelim” diye konuştu.