Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı deneyimli hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Ukrayna ile Avusturya arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak C Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak müsabakada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Daniel Siebert yapacak.

MACARİSTAN-PORTEKİZ MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Çakır, 15 Haziran'da Macaristan ile Portekiz arasında oynanan kritik karşılaşmayı yönetmiş, bu maç EURO 2020'deki ilk görevi olmuştu.

Cüneyt Çakır: Oldum dediğiniz gün, hakemliğinizin bittiği gündür FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2014 ile 2018 Dünya Kupalarında üst üste yarı final yönetmesi, art arda beş büyük turnuva yer almasına ilişkin, "Hiçbir zaman olduk demedik. 2012 yılında EURO 2012'ye katılma şansı yakaladığımızda sorulan soruya, ‘Henüz yolun başındayız. Hedefimiz 10 yıllık sürdürülebilir başarı. Türk hakemliğinin biz varken ve biz bayrağı devrettikten sonra uluslararası turnuvalarda sürekli görev alması için çabalayacağız’ dedik. Vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu yolda ilerliyoruz" dedi.