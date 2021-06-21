Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da beş adayla girilen seçimde koltuğu son sandıktaki oylarla kazanan isim eski yönetici Burak Elmas oldu. Ki aynı Elmas, Fatih Terim’le tarihi başarıların elde edildiği dönemde yönetici olarak görev yapmıştı. Şimdi başkanlık koltuğuna oturan ve seçim öncesinde bir numaralı hoca olarak Fatih Terim’i işaret eden Elmas, öncelikli olarak teknik adam belirsizliğini ortadan kaldırdı. Seçimi kazanmasının ardından “İlk icraatınız ne olacak?” sorusuna “Mazbatayı almak” diye cevap veren çiçeği burnunda başkanın kafasındaki icraat aslında Terim’di. Ve bunu da dün yaptığı açıklamayla duyurmuş oldu.

Temaslar başlıyor

20 Temmuz’da Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar sezon hazırlıklarını geçici olarak Selçuk İnan’la vermişti. Başkan Burak Elmas, camianın beklediği müjdeyi dün verdi. Başkan sosyal medya hesabından “Hocamızla görüştük, yarın (bugün) sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız” ifadelerini kullandı. Terim ve Elmas. ‘Nerede kalmıştık’ı bir defa daha devreye sokarken bundan sonraki ağırlık transfere verilecek.

Gönlünde sarı kırmızı var ama...

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan Hakan Çalhanoğlu’nun gönlünde Aslan yattığı biliniyor. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan ve bir gün sarı kırmızılı formayı giyeceğini söyleyen millî oyuncunun adı bir çok Avrupa deviyle anılıyor. Şu an için güncel piyasa değeri 35 milyon avro olan Hakan’ın maliyetini Galatasaray’ın karşılaması zor görünüyor.

Yıkıcı değil yapıcı olalım

1990’lı yılların sonunda yönetici olduğu ve gönül verdiği Galatasaray’a bu defa başkan seçilen 1974 doğumlu Burak Elmas, seçimi kazanmasının ardından birlik ve beraberlik mesajı vermişti. Elmas’ın ekibine de görev süreleri boyunca yıkıcı, camiayı yıpratıcı söylem ve eylemlerden uzak durup yapıcı olmalarını istediği öğrenildi.

Terim olmazsa Rangnick Galatasaray’ı kucaklamak için geldiklerini belirten Özdemir, futbolcu olarak da Hakan Çalhanoğlu, Willian ve Teixeira isimlerini söyledi.