Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç’un “Türkiye’ye gelmek istemiyorlar” sözleriyle özetlediği teknik direktör problemini aşmaya yaklaştı. Çok sayıda ismin kapısını çalan ancak olumsuz cevap alan sarı lacivertliler adı daha önce de gündeme gelen Nenad Bjelica’ya teklif götürdü. Bundan üç sezon önce Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’le Fenerbahçe’yi 4-1 devirince radara giren 49 yaşındaki Hırvat teknik adam sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

Prensipte tamam

Dinamo Zagreb’le iki lig, bir kupa şampiyonluğu yaşamasına rağmen ekonomik sıkıntılar sebebiyle ayrılıp Osijek’in başına geçen Nenad Bjelica, Fenerbahçe’nin sunduğu şartları kabul etti. Ancak sarı lacivertliler, ekstra bir ödeme yapmak istemiyor. Bu sebeple Bjelica’nın, 2023’e kadar sözleşmeli olduğu Osijek’le yollarını ayırmasını bekliyor. Mali açıdan bir olumsuzluk gelişmezse yeni teknik adamın Nenad Bjelica olması kesin gibi.

Cengiz sevinci

Roma, Cengiz Ünder’i satış listesine koydu. Fenerbahçe, millî yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Türkiye’nin Euro 2020’ye veda etmesinden sonra Cengiz’le temasa geçen sarı lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncu için sınırları zorlayacak.

Bjelica heyecanı Fenerbahçe’nin müstakbel hocası Nenad BjelIca, hem camianın özlediği futbolu oynatacak hem de genç oyuncuları parlatıp kulübün kasasına para akmasını sağlayacak