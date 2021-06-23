Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'ye çarpıcı açıklamalar yaparken, yeni hoca için müjdeler verdi. "2.5 adayımız var kısa listemizde. Bunu pazartesi günü, bütün seçim bittikten sonra seçilirsek açıklayacağız" diyen Başkan, "Fenerbahçeliler rahat olsun. Yapacağımız teknik direktör tercihinin sonuna kadar arkasında durun. Bu şartlarda, ihtiyacımızı karşılayacak en iyi hocayı tercih edeceğiz. Hem mevcut seneyi hem geleceği dizayn edecek, 2-3 sene A takım tecrübesi olan ve Avrupa'nın en iyi hocalarından biri olarak gösterilecek" şeklinde konuştu.

Elmas dostum

"Sayın Mustafa Cengiz'le çirkin ithamlar sebebiyle ilişkilerimiz kopmuştu" diyen Koç, "Burak Elmas aile dostumuz. Fakat benim arkadaşım diye bakamam. Artık Türkiye'nin en büyük camialarından biri G.Saray'ın başkanı olarak bakarım. Türk futboluna büyük hizmetler edebilir. Bazı konular var ki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray beraber adım atsa, çok büyük yapısal değişiklikler yapabiliriz. Yayıncı böyle davranamaz, hakemler bu kadar kötü olmaz. Yayıncının aldığı indirim 564 milyon dolar oldu. Buna kim müsaade ediyor?" sözlerini kullandı.

3 TEMMUZ SÜRECİ

Davalar geliyor

∂ Koç, 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak, "Bugün halen 'Fenerbahçe şike yaptı' diyenler FETÖ'ye hizmet etmektedirler" derken, "Büyük zararlarımız oldu. Burada bir numara dava açacağımız yer Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Ağustos'un sonuna kadar hamlemizi yapmak durumundayız, süre doluyor. Hukuken başlatacağımız şeyler var. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinin direkt adresi TFF'dir" sözlerini kullandı.

Ali Koç döneminde 29 yabancı Her sezon kadroyu sıfırlayan sarı lacivertlilerde tam anlamıyla lejyoner kıyımı yaşanıyor. Kalıcı olmayı başaran Luiz Gustavo da topun ağzında.