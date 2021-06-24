Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmasının ardından gözler transferlere çevrildi. Kadrosuna iki golcü oyuncu katacak olan siyah beyazlıların listesindeki bir numaralı aday Fulham forması giyen 26 yaşındaki Aleksandar Mitrovic. Oyuncuyla facetime üzerinden görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Sergen Yalçın olumlu cevap aldı.

KİRALANACAK

Transferde Beşiktaş’ın Boşnak asıllı yıldızı Âdem Ljajic de kilit rol oynuyor. Ljajic’in, “İstanbul harika bir şehir. Burada kariyerinin en güzel günlerini geçirebilirsin” diyerek Mitrovic’i teşvik ettiği öğrenildi. Fulham’la 2024’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için teklifte bulunulacak. Anlaşma sağlanırsa transfer bitirilecek.

ARTILARI

*Fiziği çok kuvvetli

*Büyük maçları seviyor

*Topu çok iyi saklıyor

*Pozisyon bilgisi üst düzeyde

*Hava toplarında üstün

EKSİLERİ

*Atletik değil

*Çok hızlı değil

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