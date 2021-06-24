Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren sessizliğini bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında bozdu.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Toplantı öncesinde salona gelen Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak olan kongre öncesinde kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı.

Gerçekleşecek olan kongrede aday olup olmayacağı tartışmaları yaşanan Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesinde, "Bir daha aday olmayacağım" diyerek, bu konuya son noktayı koydu.

ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetimini sert sözlerle eleştiren Aziz Yıldırım, "Yeni yönetim geldiğinden beri acaba 1 tane ağaç dikti mi? Sadece kulübün oraya 1 tane bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens gibi gördü. Geleceksin, prensesi uçuracaksın ama Fenerbahçe küme düşüyordu!" dedi.

Fenerbahçe Başkanı olan herkesin şampiyonluk sözü vermesinin mecbur olduğunu söyleyen Yıldırım, "Ali Koç 'Ben size şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Şampiyonluk dışındaki her sonuç başarısızlıktır." açıklamasını yaptı.

YILDIRIM: BİZİ KENDİNE RAKİP GÖRME

"Ali Koç 'Ben 3 senede çok sıkıntılar çektim' diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın, herhalde onu diyorsun." diye eleştiren Aziz Yıldırım, "Biz hapisteyken sen yönetime girmedin, kaçtın gittin. 3 Temmuz'la ilgili hareket etmeyin, bu konuyu bilen biziz." dedi.

Ali Koç ile ilgili açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Rahmi Koç'a karşı sevgim var, hapishanede beni ziyaret etti. Onu kırmamak için bir şey söylemeye çekiniyorum ama Ali Koç çekinmiyor, patavatsızca konuşuyor." ifadelerini kullandı.

"Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış." diyen Aziz Yıldırım, "Bizi kendine rakip olarak görme. Buradaki herkes her zaman Fenerbahçe'nin hizmetindedir. Bizi düşman olarak görme, rakip olarak görme." şeklinde konuştu.

"BANA KİMSE BİR ŞEY GÖSTEREMEZ!"

“Bizimle rakip olabilmenin tek şansı var." diyerek sözlerine devam eden Yıldırım, "20 sene başkanlık yapacaksın, birazdan söyleyeceğim şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın, stadı yıkacaksın yeniden yapacaksın, kapalı salonu yıkacaksın yeniden yapacaksın, Topuk Yaylası’nı, Dereağzı’nı, Can Bartu’yu, hepsini yıkacaksın yeniden yapacaksın." ifadesini kullandı.

"Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem!" diyen Aziz Yıldırım, "Gözümün üstünde kaşım var demeyeceksin hapise gideceksin, hapise! Öyle şey yok! Yanındaki insanlar ‘Aziz Yıldırım’a göstereceğiz’ diyorlar. Bana kimse bir şey gösteremez!" dedi.

"SENİ AFFETMEM, SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM"

"Her gecenin bir sabahı olmaz, bilin! Beni fazla kızdırmayın!" ifadelerini kullanan Aziz Yıldırım, "Ayıp denen bir şey var, sustukça üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim! 30 yılımı bu kulübe verdim ben! Beni soyundurmayın yeniden! Korkuyorsunuz! Korku dağları sardı, gidiyorsunuz boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz, boykot yapmayız! Ahlaksızlar! Bizi şikayet etmeyin. Ben de gidip başkalarının söylediğini yapmam, bunu bilin." açıklamasını yaptı.

"Seni affetmem, bunu bil. Seni bu seyirciyle göndereceğim." diyerek Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Finansal konuşacağım, konuşacağım tabi. Sen konuştun, 3 senedir anlatıyorsun. ‘Enkaz aldık’ vesaire. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa mahkemelere orada. Gidersiniz bizi mahkemeye verirsiniz. Ama ben sizi mahkemeye vereceğim. Bunu bilin! Fenerbahçe kürsüsünde çıkıp da konuşan insanların verdiği sözleri yerine getirmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Kulübe 2 yılda 500 milyon dolar para girdiğini iddia eden Aziz Yıldırım, "Bu para ne oldu? Serdar'ı transfer edeceğine, git Real Madrid'den Ramos'u, Benzema'yı al. Biz Anelka'yı aldık, Daum sayesinde adam yedek oturdu. Biz dünya yıldızlarını aldık." dedi.

Ali Koç'tan beklentilerinin kulübe para yatırması olduğunu aktaran Yıldırım, "Para yok diyorsan, bırak kardeşim. Sende para çok, seni o yüzden seçti bu insanlar." açıklamasında bulundu.

FUTBOL TAKIMININ DURUMU

Fenerbahçe Futbol Takımı konusunda da görüşlerini dile getiren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe giderek kan kaybettiğini ve Anadolu takımı haline geldiğini söyledi.

"17 teknik adamla çalıştık. Ali Koç 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz' diyor. Sen parayı verirken herkes gelir. Sen bana ver 10 milyon Euro, bak ben sana kimleri getiriyorum. Sen gereğini yap, yapmayacaksan aday bile olma, bırak"

"Ali Koç, Barcelona'ya yılda 17 milyon Euro veriyorsun, Tottenham'la aram iyi diyorsun ama bu kulüplerden hiç oyuncu gelmedi buraya"

"Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon Euro önerdi. Biz 11 milyon Euro'ya aldık. Sakın beni yalanlamasınlar, evrakları koyarım önlerine."

"Takım şampiyon olsaydı niyeti gitmekti. Gittikten sonra da 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganını duymaktı.

"Sen benimle yarışamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm, sen pamuklara sarılarak büyütüldün. En azından yanına sağlam yöneticiler al, kendine yakışan yöneticilerle yürü"

"Bir daha başkan olmayacağım ve düşünmüyorum ama arkadaşlarımdan birisi düşünürse, onları destekleyeceğim. Bundan sonra Fenerbahçe ile ilgili her noktada olacağım. Loca almayacağım, protokol tribününde oturacağım, göstereceğim kendimi."

"Hiç kimse bu kulübü satamaz ve peşkeş çekemez. Biz o anda orda oluruz. Bir de eğer bu kulübün içinde FETÖ'cülerin olduğunu görürsem, o anda orada olurum, kimse bana engel olamaz."

"BASKETBOL ŞUBESİNE TALİBİM"

"Basketbolda marka yaptığımız Fenerbahçe'nin bu hallere düşmesi beni çok üzdü." diyerek yönetimi eleştiren Yıldırım, "Ali Koç yarın çıkıp de ki 'Basketbol takımını A.Ş.'ye çeviriyorum.' Bunu yaparsan ben o takımı almaya talibim ve takımın başına Obradovic'i getiriyorum. Bizde para çok." dedi.

Aziz Yıldırım'dan toplantı kararı: Basının karşısına çıkacak Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.