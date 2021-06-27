Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yıldızı parladıktan sonra Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’e 17,5 milyon avroya transfer olan Yusuf Yazıcı, eski kulübüne kazandırmaya devam edecek. Ligi şampiyon olarak bitiren Lille, başarıda büyük payı bulunan Yusuf Yazıcı’nın bonservis bedelini 35 milyon avro olarak belirledi. Yusuf, astronomik fiyatlara başka bir takıma transfer olursa bundan Trabzonspor da kârlı çıkacak.

Milan’ın hedefinde

İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu’nun boşluğunu Yusuf Yazıcı ile doldurmak istiyor. Ayrıca İspanyol ekibi Sevilla da Yusuf Yazıcı için nabız yokluyor. İtalyan basınında yıldız futbolcu için telaffuz edilen rakam ise 35 milyon avro civarında. Bu transfer gerçekleşirse Lille Kulübü, elde ettiği kârın yüzde 20’sini Trabzonspor’a ödeyecek. Bordo mavililer de forvet transferi için kaynak bulmuş olacak.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.

Trabzonspor frene bastı Sol bek, sağ açık ve forvete yabancı takviyesi düşünen bordo mavililer yabancıları kulübede tutmak istemiyor.