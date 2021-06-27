Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wimbledon Tenis Turnuvası öncesin basın toplantısı düzenleyen 39 yaşındaki Serena Williams, bu kararın birçok nedeni olduğunu ancak konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

KIZINI GÖTÜREMEYECEĞİ İÇİN GÖNÜLSÜZDÜ

ABD'li sporcu, daha önce üç yaşındaki kızı Olympia'yı beraberinde götüremeyeceği için olimpiyatlara gitme konusunda gönülsüz olduğunu ifade etmişti.

NADAL VE THİEM DE KATILMAYACAK

Tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile Avusturyalı Dominic Thiem de Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacaklarını duyurmuştu.

Serena Williams, olimpiyat oyunlarında üçü çiftlerde olmak üzere toplam dört altın madalya kazandı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Krejcikova Barbora Krejcikova, Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Rus tenisçi Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı Teniste erkekler 2 numarası Rus Daniil Medvedev, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası bir hafta ertelendi Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.