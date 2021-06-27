Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile Çekya karşılaştı. 55. dakikada Hollanda'nın savunma oyuncusu Matthijs De Ligt, kırmızı kart gördü. Ceza sahası yakınlarında topu elle kesen De Ligt, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle oyun dışında kaldı.

EURO 2020'de çeyrek finale çıkan ilk takım belli oldu Son 16'ya kalan Danimarka ile Galler karşı karşıya geldi. Maçta 4 gol kaydedildi.

TOMASLARIN İŞ BİRLİĞİ

68. dakikada Çekya, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda golü buldu. Kale alanında Tomas Kalas'ın indirdiği topu kafayla ağlara gönderen Tomas Holes, Çekya'yı 1-0 öne geçirdi. 80. dakikada Çekya farkı ikiye çıkardı. Rakiplerinden kurtularak ceza alanına giren Holes'in çevirdiği topa Patrik Schick hareketlendi. Yerden düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandıran Schick, EURO 2020'deki 4. golünü kaydetti.

EURO 2020'de Danimarka çeyrek finalde EURO 2020 son 16 turunda Galler ile eşleşen Danimarka, karşılaşmayı 4-0 kazanarak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.

DANİMARKA İLE EŞLEŞTİLER

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Çekya, çeyrek finalde Danimarka ile eşleşti. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.



İtalya, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İtalya, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.