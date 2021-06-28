Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovak yıldız Marek Hamsik, özel uçak ile Trabzon'a geldi. Hamsik,bordo-mavili taraftarlar tarafından havalimanında çoşkuyla karşılandı. Futbolcu, sevgi gösterileri arasında kendisini bekleyen araca zorlukla bindi. Ardından konaklayacağı otel'e geçti.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor Kulübü, yarın oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra imza töreni düzenleyecek. Oyuncu ile kulüp arasında 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza törenine başkan Ahmet Ağaoğlu'da yer alacak.







Hamsik: Trabzon beni avladı “Bana büyük bir ilgi gösteriler. Abdullah Avcı benimle yakından ilgilendi. Beni kelimenin tam anlamıyla avladılar”

4.4 MİLYON AVRO ALACAK

Slovak oyuncu bordo-mavili kulüpte yer alacağı 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 700 bin avro imza ücreti verilecek.



Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.