Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı. Bunun ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da aynı kararı aldı. TBF, 2021-2022 sezonunda bütün liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağını açıkladı. Loca ve saha içi koltuklara da yüzde 50 oranında kişi alınacağını bildirdi. Kararın, TBF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonrası alındığı aktarıldı. Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda salonlara tam kapasite seyirci girebileceği ifade edildi.

TFF açıkladı: Tribünlere yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, maçlara yeni sezonda stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Bakan Koca: Maçlar seyirci ile oynanabilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca spor müsabakalarının sayıları belirlenerek, tedbirli şekilde seyirciyle oynanabileceğini açıkladı.