Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin ve Kolombiya, 2021 Copa America'da yarı finale çıktı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen ve Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son iki yarı finalisti de belli oldu.

ARJANTİN'DE MESSİ YİNE SAHNEDE

Arjantin, De Paul'ün 40, Martinez'in 84 ve Messi'nin 90+3'üncü dakikadaki golleriyle Ekvador'u 3-0 mağlup etti. Ekvadorlu Hincapie, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

MUSLERALI KOLOMBİYA PENALTILARDA ELENDİ

Galatasaray forması giyen Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay ile Kolombiya arasındaki diğer çeyrek final maçında ise 90 dakika golsüz tamamlandı. Kurallar gereği penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-2 üstünlük kuran Kolombiya, yarı finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Yarı finallerdeki Brezilya-Peru karşılaşması, 6 Temmuz Salı günü TSİ 02.00, Arjantin-Kolombiya mücadelesi ise 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 2021 Copa America'da Çeyrek finalde Peru-Paraguay, Brezilya-Şili, Uruguay-Kolombiya ve Arjantin-Ekvador eşleşmeleri oynanacak.