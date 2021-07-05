Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıktığı beş maçta da gol yemeyen Southgate'in takımı bu alanda rekor kırdı. Turnuva öncesinde Avusturya ve Romanya ile oynadığı hazırlık maçlarında gol yemeyen İngiltere, kendi en iyi serisini de yedi maça çıkardı. İngiltere 662 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

Yarı final kâbusu var

Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0'la dağıtan İngilizler, Wembley'de Danimarka ile final mücadelesi yapacak. İngiltere, bu maçı da geçerse yine Wembley'de final oynayacak. İngilizleri korkutan tek şey ise yarı final kâbusu… Ada ekibi büyük turnuvalarda oynadığı son dört yarı final maçını da (1968, 1990, 1996, 2018) kaybetti. Şimdi İngilizler tabloyu çevirmeye çalışacak.

EURO 2020'de Danimarka yarı finalde! EURO 2020 turnuvasında çeyrek finalde Çekya ile karşı karşıya gelen Danimarka müsabakayı 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

EURO 2020'de son 8 takım belli oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri dün akşam oynanan İsveç Ukrayna maçıyla tamamlandı. Böylece son 8 takım belli oldu.