Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Cedi Osman, olimpiyatlara vize alınamamasının ardından eleştirilere maruz kalınca sosyal medya hesaplarını kapattı.

12 DEV ADAM FIRSAT TEPTİ

Turnuvaya NBA oyuncularıyla dahil olan milli takımımız, eksik kadroyla Kanada'ya gelen Yunanistan'a farklı kaybedince moraller bir hayli bozuldu.

Bu yenilgiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gidemeyen 12 Dev Adam, büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

SLOUKAS VE CALATHES DIŞINDA YILDIZ YOKTU

Yarı finalde karşılaşılan Yunanistan, Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımı devirince, sosyal medyada da büyük bir tepki oluştu.

Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA yıldızlarına rağmen alınan bu farklı yenilgi, sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

TWİTTER VE İNSTAGRAM'I KAPATTI

Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız basketbolcu, Yunanistan maçında sadece 4 sayı atarak büyük bir hayal kırıklığı ile maçı tamamlamıştı.

Cedi Osman da gelen olumsuz yorumların ardından Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

Osman, sosyal medyada aktif olan isimler arasındaydı.

12 Dev Adam yarı finalde veda etti A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu.