Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen'u UEFA'dan görev! Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında 8 Temmuz 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

KARŞILAŞMA 21.30'DA BAŞLAYACAK

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada, Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Vitor Pereira: Şampiyon olmaya geldim Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, şampiyon olmaya geldiğini söyleyerek, "Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız." dedi.