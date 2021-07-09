Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de final heyecanı devam ediyor. Serinin ikinci maçında evinde 20 üç sayı isabeti kaydeden Suns, galibiyete ulaşmayı başardı.

İLK ÇEYREK DIŞINDA BUCKS ÖNE GEÇEMEDİ

İlk çeyreği 29-26 önde tamamlayan taraf Bucks olsa da Suns devre arasına 56-45 üstün gitti. İkinci yarıda farkın kapanmasına izin vermeyen Suns, üçüncü periyodunu 88-78 önde bitirdiği mücadeleden 118-108 galip ayrıldı.

CHRİS PAUL KOBE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Devin Booker 31 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Mikal Bridges 27 sayı, 7 ribaunt, Chris Paul 23 sayı, 8 asistle Suns'ı galibiyete taşıdı. Bu arada Paul, bin 41 asiste ulaştığı play-off'larda en fazla asist yapan oyuncular sıralamasında Kobe Bryant'ı geride bıraktı ve 10. basamağa yükseldi. Listede Scottie Pippen (bin 48), Steve Nash (bin 61) ve Larry Bird (bin 62) Paul'ün önünde bulunuyor.

ANTETOKOUNMPO'NUN 42 SAYISI YETMEDİ

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 42 sayı, 12 ribaunt, Jrue Holiday 17 sayı, 7 asist, Pat Connaughton 14 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Final serisinin üçüncü maçı, 12 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te Bucks'ın sahasında oynanacak.

NBA'de final heyecanı: İlk maç Phoenix'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçını, Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup eden Phoenix Suns kazandı. Suns'ta Chris Paul, kaydettiği 32 sayıyla maçın en skoreri olurken, sakatlığını atlatıp parkelere geri dönen Giannis Antetokounmpo'nun 20 sayı ve 17 ribaundu Bucks'ın mağlup olmasını engelleyemedi.

NBA'de ilk finalist Phoenix Suns oldu! NBA'de büyük finale çıkan ilk takım Los Angeles Clippers'ı 130-103 yenerek seride 4-2 kazanan Phoenix Suns oldu.