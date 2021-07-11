Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlıklarını Riva'da sürdüren Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho dün basın mensuplarının karşısına çıktı. Trabzon'da çok iyi karşılandığını söyleyen 34 yaşındaki Fildişili oyuncu "Burada olduğum için çok mutluyum. Tercihimin sebebi, Abdullah Avcı ile ilgili güzel duygularım olmasıydı. Buraya gelmeden önce eski oyuncularla konuşmuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım. Bana nerede görev verirse orada oynayacağım. Takımı ileri taşımak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Zokora'dan dinledim

Gervinho, sezon sonunda şampiyonluk hedeflerinin olduğuna dikkat çekerek, "Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir sebep yok. Hoca’mızın yönlendirmesiyle inşallah sezon sonunda hedeflerimizi elde edeceğiz" ifadelerini kullandı. Taraftarın coşkusunu Zokora'dan dinlediğini söyleyen Afrikalı oyuncu "Henüz ne yazık ki görmedim. İnşallah bunu yaşarım. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

HÂLÂ KAMPA KATILMADI

Caleb Ekuban'a Fransız kancası

∂ Trabzonspor'un golcüsü Caleb Ekuban'ın salı günü kampa katılacağı açıklanmıştı. Ancak Gana basınından Footballghana, Caleb Ekuban'ın Fransız ekiplerinden St Etienne ile anlaşmaya vardığını iddia etti. Bordo mavili formayla 103 karşılaşmaya çıkan Ekuban, 29 gol atıp 18 asist yaptı.

Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz Trabzonspor’un yeni transferi Gervinho, "Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok" dedi.

Trabzonspor’da Uğurcan pazarı! EURO 2020 Türkiye adına erken noktalanırken kalemizde Uğurcan Çakır vardı. Ki yönetim transfer görüşmelerini Avrupa Şampiyonası’ndaki performansa göre sonraya bırakmıştı.