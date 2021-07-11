Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

660. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecan sürüyor. Merakla takip edilen müsabakalarda dün başpehlivanlık 3. turunda Kırkpınar'da 4 kez birinci olan Recep Kara ile İsmail Koç karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı. Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kırkpınar'da çeyrek finale çıkan isimler belli oldu 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlanması ile birlikte çeyrek finaliste yükselen isimler belli oldu.