Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Copa America'da sahte negatif sonuçlu Covid-19 testi skandalı yaşanıyor. Arjantin ile Brezilya arasında oynanacak olan final karşılaşmasını izlemek için binlerce taraftar, dün Maracana Stadyumu'na akın etmişti. Heyecanlı anlara sahne olan maçı 1-0'lık skorla Arjantin alırken, sahte Covid-19 testi skandalı geceye damga vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Stadyumdaki çok sayıda seyircinin sahte negatif sonuçlu Covid-19 testleri ile içeri girdiği ortaya çıktı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), salgın tedbirleri kapsamında stadyuma girmesine izin verilen hem Brezilya hem de Arjantin tribünlerindeki 4400 seyirciden hileli PCR testi ile içeri girenler olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Maçın seyircisiz oynanması planlanmışken, Rio de Janeiro Belediye Meclisi son anda alınan kararla tribünlerde yüzde 10 kapasite ile seyirci alınmasına izin vermişti. Conmebol, 2200 Brezilyalı ve 2200 Arjantinlinin stada girebileceğini açıklanmıştı. Seyirciler arasında 2 metrelik sosyal mesafe bırakılmasının yanı sıra maske kullanımı da zorunlu tutulmuştu. Alınan önlemlere rağmen stada giriş öncesinde yığılmalar olurken, taraftarların çoğunun maske takmaması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Copa America'da şampiyon Arjantin Copa America finalinde Messi'li Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu