Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon ağırlıklı süren çalışmalar, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GENÇ OYUNCULAR KAMPTAN AYRILDI

Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı.

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.

Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

PEREİRA'DAN ANTRENMAN SAHASINA DOKUNUŞ

Teknik Direktör Vitor Pereira, antrenman sahasındaki çalışma noktalarına müdahalelerde bulundu.

Çalışma alanlarındaki birçok noktayı belirli bir düzene göre değiştiren Portekizli teknik adama sarı-lacivertli taraftarlar da tezahüratlarıyla destek verdi.

Pereira, alkışlarla taraftara teşekkür ederek futbolcuların yanına döndü.

Ukrayna basınından 'Yarmolenko Fenerbahçe yolunda' iddiası Son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe hakkında Ukrayna basınından flaş bir iddia geldi. Sarı lacivertli ekibin, West Ham forması giyen ve EURO 2020'de başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko ile ilgilendiği yazıldı.

Bundan sonra yıldızsız Fener Forma tanıtımında konuşan Başkan Ali Koç “Karar verdik artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. TFF’ye yaptığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, para değil” dedi