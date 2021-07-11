Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Er meydanlarının en uzun pehlivanları, müsabakanın ilk dakikalarında birbirini tarttı, zaman zaman sert el enseler çekildi.

KOÇ HAREKETLİ BAŞLADI, GÜRBÜZ KONTROLLÜYDÜ

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren İsmail Koç'un daha hareketli bir güreş sergilediği görüldü. İsmail Koç, rakibini adeta seri kasnak ve paça dalmalarıyla bunalttı.

Tecrübeli başpehlivan Ali Gürbüz kontrollü hamleleriyle rakibinin oyunlarını boşa çıkardı.

30. DAKİKADA İHTAR

Karşılaşmanın 30. dakikasında her iki pehlivana da pasif güreştikleri için ihtar verildi.

İhtar pehlivanların stillerini değiştirmedi, güreş normal sürede seyircinin istediği gibi kıran kırana geçmedi, zaman zaman da seyirci bu durumu ıslıklayarak gösterdi.

Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi.

BAŞPEHLİVAN 48. DAKİKADA BELLİ OLDU

Müsabakanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başardı.

Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu. Gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olacak.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Gürbüz, sevincini ailesiyle paylaştı ve oğlu Recep'i kucağına aldı.

Ali Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cezalıyken dahi antrenmanları hiç bırakmadığını, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Gürbüz, Allah'ın izniyle babasının mezarına, ebedi olarak alacağı altın kemeri asacağını kaydetti.

SİYASETÇİLER DE TRİBÜNDEYDİ

Final güreşlerini TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekiller ve belediye başkanları protokol tribününden izledi.

Kırkpınar’da finale çıkan İsmail Koç Kimdir, Kaç Yaşında Boyu Kaç? ​660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, yarı final karşılaşmaları sona erdi. Başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek. Finale çıkan İsmail Koç kimdir, kaç yaşında boyu kaç? ve Ali Gürbüz kimdir, kaç yaşında? gibi sorular güreş severler tarafından merak ediliyor. İşte finale çıkan güreşçiler hakkında merak edilen bütün detaylar...