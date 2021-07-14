Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor 10 günü aşkın süredir Riva’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili oyuncular da hem tesislerden hem de çalışma ortamından memnuniyetlerini her defasında dile getiriyor. Bir dönem millî takımı da çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, Riva’daki tesislerde millî takım sevinçlerinin ve unutulmaz oyuncuların resimlerinin asılı olduğu koridoru sık sık oyuncularına gösterip gurur köşesini bir motivasyon kaynağı olarak kullanıyor.

Kıymetini bilin

Özellikle genç oyuncularla yaptığı sohbetlerde “Asıl hedefiniz bir gün ay yıldızlı formayı giymek olmalı” diyen Abdullah Avcı duvardaki resimleri hatırlatıp “O fotoğraflara iyi bakın. Bir gün sizin de fotoğraflarınız bu duvara asılacak. Giydiğiniz formanın ve mesleğinizin kıymetini bilin ve ona göre çok çalışın” öğüdünde bulunuyor. Yeni sezonla ilgili de konuşan Avcı “Trabzonspor forması her zaman zirveye oynar. Hedefe ulaşmak için sonuna kadar savaşacağız” sözlerini kullandı.

Şampiyon Trabzonspor

TFF U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor oldu. Finalde Galatasaray'la karşılaşan bordo mavililer, 17. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle kupaya uzandı. Trabzonspor gelecek sezon UEFA Youth League'de Türkiye'yi temsil edecek. Bordo mavililer Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı elde etmişti. Trabzonspor'dan Kağan Moradaoğlu en iyi kaleci, Hasan Üçüncü en iyi teknik direktör, Galatasaray'dan Bartuğ Elmas en değerli oyuncu seçilirken, Eren Aydın ise gol kralı oldu.

Avcı'nın gözdesi Uğurcan Avrupa’ya giderse pazubent Nijeryalının koluna takılacak. Nwakaeme’ye çok güvenen Avcı, sözleşmesi bir sene kalan yıldız için yönetime “Uzatın” tavsiyesinde bulundu.

