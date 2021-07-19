Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta sevenlerin buluşması sürekli erteleniyor. Siyah beyazlı taraftarlar, futbolcular, yöneticiler, teknik heyet, bir an önce takımın neşe kaynağı Valentin Rosier'in geri dönüşünü istiyor. Ancak Fransız oyuncunun bonservisine sahip olan Sporting Lizbon işi sürekli yokuşa sürüyor. Hafta içinde yapılan pazarlıkların ardından Portekizliler 4,5 milyon avro bonservis ücreti ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında ikna edilmişti. Kalan son ufak detaylar için çalışılırken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Rosier'in durumunu sordu. Sporting Lizbon bunu fırsat bilerek Beşiktaş'tan istediği ücreti bir anda artırdı.

Henüz teklif yok

Rosier için istenen rakam şu anda 6 milyon avro. Siyah beyazlı yöneticiler ve Valentin Rosier bu gelişme sonrası oldukça sinirlendi. Beşiktaş kanadı anlaştıkları ücretin dışına çıkmayacaklarını Sporting Lizbon'a iletti. Marsilya'nın şu ana kadar Rosier için herhangi bir teklif yapmamasına rağmen Sporting Lizbon'un bonservis bedelini artırması üzerine siyah beyazlılar beklemeye geçti. Beşiktaş'la yıllık 1,4 milyon avro karşılığında anlaşan Rosier, gerekirse kendi ücretinin bir kısmını bonservise vermeye hazır olduğunu Beşiktaş yönetimine ileterek modern futbolda görülmesi çok zor bir tavır sergilemişti.

Menajerini değiştir!

Rachid Ghezzal'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmede "Ben Beşiktaş'a dönmek istiyorum ama menajerimin istediği ücret de var" dediği ortaya çıktı. Bunun üzerine siyah beyazlı taraftarlar daha önce Beşiktaş için menajerini değiştiren Domagoj Vida'yı örnek gösterdi. Cezayirli oyuncunun sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının altına "Menajerini değiştir, Beşiktaş'a gel. Ayrılırsan çok pişman olursun" şeklinde binlerce yorum yazıldı.

Ghezzal-Rosier olmazsa olmaz Beşiktaş’ın hocası ayrılmasını istemediği Ghezzal, Rosier, Larin ve Ersin’in yanı sıra dört nokta atışı transfer yapılması için yönetime raporunu sundu.