Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ve Avrupa şampiyonu millî güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında altın madalya hedeflediğini söyledi. “Ülkem adına sonuna kadar savaşacağım. İnşallah iyi sonuçlarla ülkeme dönerim” diyen Rıza Kayaalp “Gereken bütün hazırlıkları tamamladık. Tokyo’da inşallah almadığım tek altın madalyayı ülkeme kazandırmak amacındayım. Ben de olimpiyat şampiyonu olarak anılmak istiyorum” dedi.

Rakipleri küçümsemem

Geçmişte kazandığı başarıların kendisine tecrübe olacağını söyleyen Rıza Kayaalp “O kadar çok madalya aldık ki bireysel olarak bakarsak inanılmaz bir madalya koleksiyonumuz var. Binlerce sporcunun hayali olabilecek bir madalya koleksiyonu. Rakiplerimiz şampiyonalarda yendiğimiz rakiplerin aynısı. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktır. Hiçbir rakibi küçümsemiyorum” ifadelerini kullandı.

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