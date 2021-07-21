Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu sıralar koronavirüs vakalarıyla başı oldukça ağrıyan Arsenal, sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini açıkladı.

"KAFİLEDE AZ SAYIDA VAKA VAR"



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.

TARAFTARLARINA ÜCRET İADESİ YAPACAK

Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.

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