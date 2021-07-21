Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olarak kabul edilen MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland etabı, Covid-19'un sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmek durumunda kalındı.

2022 TAKVİMİNDE YER ALACAK

Organizasyondan yapılan açıklamada, 15-17 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Tayland Grand Prix'sinin, salgın kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Tayland'ın 2022 takviminde yer alacağı vurgulanan açıklamada, MotoGP'ye bu sezon dahil edilecek yeni etap için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bu sezon 9 etabı tamamlanan şampiyonada, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.

MotoGP Almanya Grand Prix'sinde kazanan Marc Marquez oldu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Almanya Grand Prix'sinde zafer Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez'in oldu.

MotoGP Katalonya Grand Prix'sinde zafer Oliveira'nın! MotoGP Dünya Şampiyonası 7. ayağı olan Katalonya Grand Prix'sinde zafer Portekizli pilot Miguel Oliveira'nın oldu.

MotoGP İtalya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun! MotoGP Dünya Şampiyonası 6. ayağı olan İtalya Grand Prix'sinde zafer Fransız pilot Fabio Quartararo'nun oldu.