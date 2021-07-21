Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Marcao pasını Muslera’ya verdi. Muslera’nın hatalı kontrolünde Zahavi topu kaptı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Madueke’nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zahavi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

42. dakikada sol taraftan Ömer’in içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Kılınç’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Zahavi’nin ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Götze’nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

83. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

84. dakikada Mustafa Muhammed’in ters kafa vuruşunda ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eran Zahavi’nin kaleci Muslera’yı geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

88. dakikada sol taraftan Maxx’in ortasında ön direkte Götze’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın müdahalesiyle filelere gitti. 5-1

Stat: Philips

Hakemler: Alejandro Hernandez xx, Jose Naranjo xx, Diego Sanchez xx

PSV: Drommel xx, Mwene xx, Ramalho xx, Boscagli xx, Max xx, Ginkel xx (Pröpper dk. 62 x), Sangare xx, Madueke xxx (Thomas dk. 76 x), Vertessen xx (Gakpo dk. 62 xx), Götze xxx, Zahavi xxx (Rosario dk. 90 x)

Yedekler: Müller, Teze, Obispo, Vergever, Ihattaren, Junior, Bruma, Oppegard

Teknik Direktör: Roger Schmidt

Galatasaray: Muslera x, Luyindama x, Alpaslan x (Yunus Akgün dk. 61 x), Marcao x, Sekidika x, Arda x (Feghouli dk. 60 x), Emre Kılınç xx (Emre Taşdemir dk. 90 ?), Ömer x, Aytaç x, Kerem x (Falcao dk. 90 ?), Babel x (Mustafa Muhammed dk. 61 x)

Yedekler: Berk, Fatih, Işık Kaan Arslan, Ozornwafor, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Ali Yavuz Kol

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Zahavi (dk. 2, 35 ve 84), Götze (dk. 51 ve 88) (PSV), Emre Kılınç (dk. 42) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao, Luyindama (Galatasaray)

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