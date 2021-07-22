Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hücum hattına Gervinho ve Koita, sağ beke Bruno Peres, orta sahaya da Marek Hamsik’i alan Trabzonspor, sol bek problemini de İsmail Köybaşı ile çözdü. Mellin ve Dalbert girişimlerinden sonuç alamayan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, yerli rotasyonunu da düşünerek İsmail Köybaşı için olumlu rapor vermişti. Oyuncunun menajerini dün kulübe çağıran yöneticiler, maddi konularda da anlaşmaya varınca transferi KAP’a bildirdi.

Bandırmaspor’la maç

Ç. Rizespor ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu, bordo mavililere 2+1 yıllık imza attı. İsmail’e yıllık 5 milyon lira garanti ücret, her bir sezon için de birer milyon lira imza parası ödenecek. Açıklamada menajerlik hizmet bedeli olarak sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak oyuncuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7’sinin ödeneceği kaydedildi. Bu arada Trabzonspor, bugün 18.00’de Bandırmaspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'de temsil edecek Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

