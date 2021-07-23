Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerin golünü 35'te Djaniny kaydetti. Asisti yapan isim Trondsen oldu. Trabzonspor ilk yarıya Erce, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny 11'i ile çıktı. İkinci yarıda Koita, Flavio, Yusuf, Faruk, Koray, Muhammet, Serkan, Hüseyin, Atakan, Murat ve Tunahan şans buldu. Karadeniz ekibi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3 yenmişti.

HAMSİK YOKTU

Bandırmaspor karşısında yeni transfer Hamsik ile Abdulkadir, Uğurcan ve Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Gervinho ve Bruno ise hırslı ve istekli olmalarıyla göz doldurdu.

İsmail Köybaşı Trabzonspor'da Trabzonspor, serbest statüde yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'de temsil edecek Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.