Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya Profesyonel Futbol Ligi eski başkanlarından Dumitru Dragomir, Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiasında bulunmuştu. 75 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, Galatasaray'ın, Cicaldau transferine nokta koyduğunu duyurmuş menajeri ise bu gelişmeleri doğrulamıştı. Dumitru Dragomir açıklamasında, "Bir söylenti duydum ve ilk kez açıklıyorum. Universitatea Craiova bugün en iyi oyuncusuyla vedalaştı. Cicaldau'yu 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Galatasaray'a verdiler." dedi.

GALATASARAY RESMİ OLARAK DUYURDU

Bu gelişmenin ardından Galatasaray transferi duyurdu. Sarı-kırmızılıların KAP açıklamasında şöyle denildi. "08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cidaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

GALATASARAY İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovani Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Cicaldau, %100 Galatasaray'da! Bu akşam ayrılıyor ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak" dedi. 2018'den bu yana Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, takımında 129 maçta 33 gol ve 21 asist kaydeden 10 numaranın 2022 yılına kadar sözlleşmesi bulunuyor



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