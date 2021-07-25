Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkekler Artistik Jimnastik elemelerine dört sporcuyla katıldık. Madalya umutlarımız Âdem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak tek tek sahne aldı. Yedi kategoride final bileti geldi. İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Âdem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale adını yazdırdı ve ekibimiz başarı sonrası haklı bir gurur yaşadı.

Tarihî bir başarı

Madalyaya çok yakın olan sporcularımızdan İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak. Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak. Âdem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde tarih yazmak için sahne alacak. Olimpiyatlarda elemeleri toplu olarak geçip tarih yazan sporcularımız madalyalarla bu başarılarını taçlandırmaya çalışacak.

Karışıkta kürsü kaçtı

Millî okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronzu çok az farkla kaçırdı. Meksika ile karşılaşan okçularımız ilk seti kaybetse de skoru dengeledi. Üçüncü seti 39-36 alan Meksika son bölümde de 34-33 puan üstünlüğü kurup maçı 6-2 kazandı bronz aldı. Madalya umudumuz Gazoz ve Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Bu arada judoda da 60 kiloda Mihraç Akkuş son 16 turunda elenirken, 48 kiloda Gülkader Şentürk son 32 turunda oyunlara veda etti.

AH RUKİYE AH!

Bronzu kaçırdık

∂ Oyunlarda 49 kiloda mücadele veren millî tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi. İlk raundu 13-2 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta farkı 7'ye (9-16) düşürse de son rauntta rakibine üst üste puanlar verdi ve tatamiden 27-22 mağlup ayrıldı.

HAYAL KIRIKLIĞI

Havuzdan çıkamadık

∂ 100 metre kurbağalamada Emre Sakçı ile Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi. Öğretir 59.82'lik derecesiyle serisinde 6, genel sıralamada 18. oldu. Sakçı ise 59.87'lik derecesiyle serisinde 7, genel sıralamada 19. basamakta kaldı ve elendi. Berkay Öğretir, 27 Temmuz’da erkekler 200m kurbağalama elemelerinde mücadele edecek.

İSRAİL’E TEPKİ İÇİN ÇEKİLDİ

Filistin’e destek

∂ 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi. Nourine, “Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" dedi.

BİSİKLETTE…

Yolda kaldık!

∂ Tokyo Olimpiyatlarda bisiklet kategorisinde umduğumuzu bulamadık. Fuji International Speedway'de gerçekleştirilen 109 kilometrelik yarışta ülkemizi temsil eden Ahmet Örken ve Onur Balkan, yol yarışında bitiş çizgisini göremedi.

ERKEN ELENDİK

‘Hava’ atamadık

∂ Tokyo’daki oyunlarda millî atıcılar İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, elendi. 10 metre havalı tabanca yarışında mücadele eden Dikeç 36 kişi arasında 24'üncü, Keleş ise 25'inci oldu. İki sporcu da bu kategoride turnuvaya erken veda etti..

Tokyo'da yapay zekâların yarışı Olimpiyatlar bu sene yapay zekâ yarışına sahne oluyor. Kameralar ve sensörler üzerinden gelen veriler yapay zekâ tarafından anında analiz edilerek sporcu ve antrenöre iletiliyor

Tokyo 2020'de Türk sporcular bugün 9 branşta mücadele edecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.