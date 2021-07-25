Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Rumen takımı Universitatea Craiova'dan 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Cicaldau: Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum

"ROMANYA'DA HERKES G.SARAY'I BİLİYOR"

Sarı-kırmızılıların ilgilendiğini menajerinin söylediğini ifade eden Cicaldau, "Ondan sonra sonuçlanmasını, transferin gerçekleşmesini bekledim. Galatasaray’a imza attığım için çok mutluyum. Romanya’da herkes Galatasaray’ı biliyor." dedi.

Hagi ve Popescu'nun Galatasaray’da çok büyük başarılar elde ettiğini belirten Rumen yıldız, "İkisini de tanıyorum. Hagi zaten benim hocalığımı yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

Galatasaray'da Cicaldau imzayı attı Galatasaray SK, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau İstanbul'da Son dakika haberine göre; Galatasaray’ın Universitatea Craiova’dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, İstanbul’a geldi.

Galatasaray, Alexandru Cicaldau transferini resmen açıkladı Galatasaray tarnsferde bombayı patlattı! Sarı kırmızılı çok konuşulan o iddianın ardından resmi olarak açıklama yaptı, açıklamada; “08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı, işte detaylar...