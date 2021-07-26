Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları ile ‘Pazar Keyfi’ yaptık! Hem de ne keyif. Takım olarak olimpiyat oyunlarında tek ekibimiz A Millî Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında favori Çin ile karşılaştı. Ki o Çin üç olimpiyat şampiyonuydu. Daha önce yendiğimiz rakibimiz karşısında maça tutuk başladık ama sonra bir açıldık tam açıldık. Sadece ilk sette çekişmenin yaşandığı mücadeleyi Ebrar ve Hande’nin etkili oyunuyla 25-21 kazandık.

ÇİN DAĞILDI

İkinci sette ise seriye bağlayan bir “Sultanlar” vardı. Ebrar Karakurt en fazla sayı ürettiği (8) seti oynarken son olimpiyat şampiyonu Çin’in bu bölümde aldığı toplam sayı sadece 14’tü. Hem oyun olarak hem de psikolojik olarak rakibin toparlanmasına izin vermeyen millîlerimiz son seti de ‘keyif oyununa’ çevirdi ve farklı (25-14) galip geldi. B Grubu’ndaki “Filenin Sultanları” ikinci maçını yarın İtalya ile yapacak.

TOKYO 2020’DE DÜN

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¥ Artistik jimnastikte millî sporcu Nazlı Savranbaşı, elemeleri geçemedi ve oyunlara veda etti.

¥ Yüzücülerimiz Beril Böcekler ile Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde finali kaçırdı.

¥ Yüzmede Baturalp Ünlü, 200 metre serbest seçme yarışlarında 34. oldu ve elendi.

¥ Yelkende Ecem Güzel ilk günü 12’inci, Dilara Uralp 21’inci ve Onur Cavit Biriz 19’uncu bitirdi.

¥ Halterde 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede sıfır çekti ve dereceye giremedi.

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